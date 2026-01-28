TMW Zallu, il primo gol fra i professionisti e il mercato. Diversi club di B monitorano l'esterno del Gubbio

In occasione dell’ultimo turno di campionato il terzino Francesco Zallu ha trovato la gioia del primo gol fra i professionisti dopo due stagioni e mezzo giocate con le maglie di Olbia (24 presenze due stagioni fa) e Gubbio (55 gare nell’ultimo anno e mezzo). Una rete che ha chiuso la partita contro il Forlì, terminata 2-0, e fatto accendere ulteriormente l’interesse nei confronti dell’ex Cagliari.

Classe 2003, Zallu è un terzino destro, che può giocare anche da esterno a centrocampo, di grande struttura fisica e gamba, dotato di buona tecnica che gli permette di mettere cross importanti per i compagni in mezzo all’area avversaria. Attualmente è legato al Gubbio da un altro anno e mezzo di contratto (scadenza 2027) che dovrà al Cagliari, da cui l’ha prelevato, il 20% della futura rivendita.

Come raccolto dalla nostra redazione sull’esterno si stanno muovendo diversi club di categoria superiore che lo hanno monitorato negli ultimi tempi. Fra queste, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ci sono Pescara, Catanzaro e Reggiana, oltre alla Juventus che lo vorrebbe per la sua Next Gen. Club che potrebbero fare un tentativo già in questi ultimi giorni di mercato per provarlo a strapparlo agli umbri o quantomeno imbastire già una trattativa in vista dell’estate. Vista la grande crescita del ragazzo nell’ultima stagione non è però da escludere un possibile ritorno al Cagliari vista la presenza in panchina di quel Fabio Pisacane che lo ha già allenato proprio nella Primavera sarda.