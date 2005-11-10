Pulisic è in sede per la firma sul rinnovo di contratto. Quando può arrivare l'annuncio del Milan
Tommaso Bonan
Christian Pulisic è arrivato a Casa Milan. La presenza dell'attaccante made in USA presso la sede rossonera, come vi abbiamo raccontato in mattinata, non è una sorpresa. Dopo l'accordo trovato nei giorni scorsi, oggi metterà la firma sul rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031.
Oggi la firma, domani l'annuncio
L’intesa, come detto, è stata raggiunta e restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Un’operazione con cui il Milan blinda uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim, riconoscendogli anche un adeguamento dell’ingaggio: il nuovo stipendio sarà di 6,5 milioni di euro a stagione. L'americano, arrivato al Milan nell'estate del 2023, ha totalizzato 142 presenze segnando 44 reti con 28 assist.