Bezzi: "Napoli, Allegri è riuscito ad uscire dal momento critico"

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Napoli: "Non ho mai avuto dubbi sul Napoli, ha una rosa molto importante, ha un grande allenatore che ha faticato in alcuni momenti. Devi mettere mano in un impianto dove mancano figure decisive. Però dico che il Napoli, in un campionato divertente come questo e pazzo, perché è pieno di gocce di olio a terra e qualcuno scivola sempre, il momento più critico lo ha superato bene Allegri. Ora c'è da vedere cosa succederà alla Juve di Spalletti, così come il Milan che continua a dare dei segnali, positivi e negativi".

Cosa aggiunge?

"C'è un aspetto: molte squadre subiscono troppi gol. Oggi la migliore difesa è quella della Lazio, la differenza la fa la difesa. In questo momento Milan, Inter e Napoli faticano".

Juve zero in attacco anche col Genoa:

"Per me il problema è la società, che ha sbagliato in questi ultimi anni la scelta degli allenatori. i 14 punti sono giusti, lì davanti è quella che in attacco è la più fragile, senza qualità. Dove hanno preso Woltemade? Hanno dato via Vlahovic e ora col Besiktas ha segnato 6 gol in sette partite. Per me Woltemade e Kolo Muani non sono adeguati alla Juve. La Juve è la squadra che in attacco ha giocatori non di livello. La Roma domina, lotta, determinata, ha le componenti fondamentali. La Juve non può pensare solo a dominare".

E sulla Lazio?

"E' un fenomeno vero. La fortuna della Lazio è che a differenza di Milan e Juve, è una squadra che non ha giocatori indispensabili. Ha una rosa molto buona, ognuno può recitare la sua parte, ha un gruppo dove nessuno è indispensabile. Ora tutti aspettano che possa cadere la Lazio, ma vedendo le partite delle altre...".

Amorim a rischio?

"Sembrava stesse facendo dei progressi, invece ho visto dei passi indietro enormi. Vedo uno scollamento in certe partite che non mi spiego. Anche qui Ramos, costato 75 mln, non si vede ed è un problema".