Giaccherini: "Il motto di Conte è: testa, cuore e gambe. Oggi non si è visto nulla di questo"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi opinionista in tv, è intervenuto microfoni di DAZN per commentare la deludente prestazione di oggi del Napoli, uscito sconfitto contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il motto di Conte è: testa, cuore e gambe. Partiamo dalla testa: approccio sbagliato, sempre in ritardo e tantissimo errori. Il cuore: il Napoli ci ha abituato spesso ad andare sotto ma poi andare a ribaltare, oggi non c'è stata neanche la reazione.

Di conseguenza le gambe: quando non metti la testa e il cuore non hai neanche le gambe. La sensazione è quella di aver mollato la presa. È una questione non fisica, ma mentale, di testa: sul gol dell'1-0 dopo 5 minuti Anguissa parte in vantaggio su Taylor ma poi arriva dopo".