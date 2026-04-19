"C piacerà ancora!". Il Forlì vince e conquista la salvezza diretta con un turno di anticipo
TUTTO mercato WEB
Successo importantissimo quello di stasera da parte del Forlì. La vittoria per 1-0 in casa del Carpi permette alla squadra allenata da Miramari di salire a quota 39 punti, conquistando di fatto la salvezza diretta con una giornata di anticipo.
Altre notizie Serie C
Primo piano
L'Inter è in fuga, la Juventus vuole provarla. La classifica aggiornata di Serie A e le probabili formazioni
Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile