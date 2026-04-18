TMW Occasione Juventus. Nella giornata in cui tutte steccano, Spalletti può andare in fuga Champions

Luciano Spalletti sorride. Non solo per il rientro di Kenan Yildiz che domani sera sarà regolarmente in campo col Bologna. Ma anche e soprattutto per i risultati che fin qui stanno maturando in questa 33^ di Serie A.

Tutto era iniziato con la sconfitta, da molti non pronosticata, del Como a Sassuolo. Con la squadra di Cesc Fabregas inchiodata così a quota 58. E' poi proseguita col ko del Napoli che resta a +6 ma con una partita in meno, col Milan a +3 che giocherà domani col Verona. E si è conclusa col pareggio fra Roma e Atalanta di stasera, 1-1 all'Olimpico.

Un risultato che serve a poco. L'Atalanta ha verosimilmente lasciato lì le residue speranzucole di dar fastidio per la lotta al 4° posto. Mentre la Roma aggancia il Como ma resta comunque a -2, come i lariani. E allora la Juventus sente profumo di allungo. Certo battere il Bologna non sarà esercizio semplice, ma i risultati delle altre potrebbero dare quel boost in più a livello di entusiasmo e voglia. Basta guardare la classifica che sicuramente Spalletti appenderà negli spogliatoi, per capirlo: con l'eventuale successo sul Bologna, la Juventus darebbe uno strappo importante, forse decisivo, portandosi a +5 dalle inseguitrici e a soli 3 punti dal Napoli (in attesa del Milan).

La classifica della corsa all'Europa:

Inter 78 (33)

Napoli 66 (33)

Milan 63 (32)

Juventus 60 (32)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)