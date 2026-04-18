Roma, Gasperini: "Fischi giustificati, nostro pubblico non merita il teatrino dell'ultima settimana"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro l'Atalanta: "Alla fine la soddisfazione è per aver fatto una bella partita contro una squadra molto forte che ha fatto la Champions, ma noi siamo 4 punti avanti. Speravamo di vincere, ma le partite sono molto equilibrate, è un momento difficile per tutti e il traguardo crea pressione. Non dobbiamo essere delusi, perché abbiamo giocato bene con più occasioni da parte nostra, è stato bravissimo Carnesecchi. Per me è una buona partita".

Qual è stata la sua sensazione?

"Il nostro pubblico è stato straordinario, come sempre. Ha sostenuto la squadra, spingendola sempre. E gli striscioni sono stati di grande maturità. La squadra ha dato quella che poteva, forse anche di più. Peccato non aver vinto, ma queste sono due belle componenti".

Come avete accolto i fischi a fine partita?

"Penso che i fischi sono stati per questa bruttissima settimana e sono giustificati perché il pubblico non merita questo teatrino. Mi dispiace esserne coinvolto, cerco di non fami coinvolgere restando in silenzio su certi argomenti (il riferimento è alla polemica nata con Claudio Ranieri dopo l'intervista del senior advisor giallorosso dello scorso venerdì 10 aprile, ndr)".

La Champions è ancora possibile?

"Certo che dipendiamo anche dagli altri, è ancora possibile ma devi vincere tante partite: le partite sono sempre di meno, ma lo spirito della squadra e il recupero di giocatori ci aiuterebbe".