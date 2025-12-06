Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"

Cincotta: "Gara speciale, amo Firenze e la Fiorentina. Contento di sfidarla con la Ternana"
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:19
Tommaso Maschio

Il tecnico della Ternana Women Antonio Cincotta, ex della gara, ha parlato alla viglia della sfida di domani contro la Fiorentina al Viola Park soffermandosi su quanto gli impegni delle nazionali possano condizionare questa giornata: “Abbiamo lavorato moltissimo dal punto di vista della forza, con tantissimo lavoro in palestra ottimizzando un aspetto che nel calcio moderno è imprescindibile. Due giorni fa abbiamo anche ritrovato il gruppo al completo, quando sono tornate le ultime ragazze impegnate con le Nazionali”.

Per lei e per diverse giocatrici, la gara di Firenze non rappresenta una partita come le altre
Per me è una giornata speciale perché amo Firenze, la Fiorentina e mai lo negherò. Alla mia quinta stagione ho fatto l’ultima foto ufficiale dentro il cantiere del Viola Park. Nonostante l’invito scritto del presidente Comisso per andare a visitare il Viola Park con lui e Joe Barone non ho mai accettato perché non mi sembrava il momento giusto. Quindi io al Viola Park non sono mai entrato. Domani sarà la prima volta e devo dire che sarà una grande emozione. Sono contento di entrarci con la Ternana Women perché è un club con il quale ho scritto, insieme alle ragazze e alla società, delle pagine molto belle di sport. Quindi penso che sarà un ritorno emozionante con una maglia che in questo momento per me sta significando molto”.

La Ternana Women arriva a questo confronto forte di un buon momento, iniziato con la prima vittoria in campionato ottenuta in trasferta e proseguito con il pari in casa nell’ultimo turno
Siamo contenti di moltissime prestazioni che abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo raccolto un po' meno punti. Ovviamente l’avversario è molto forte, gioca per vincere lo scudetto quindi abbiamo obiettivi diametralmente opposti. Abbiamo rispetto della Fiorentina ma andiamo a Firenze con grandi motivazioni”.

