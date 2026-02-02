Massolin firma con l'Inter e torna al Modena. La nota dei nerazzurri: contratto fino al 2030

Confermato l'acquisto di Yanis Massolin per l'Inter, con i nerazzurri che acquistano da subito le prestazioni del centrocampista francese classe 2002, lasciandolo però in prestito fino al termine della stagione al Modena, in Serie B, dove già giocava.

Dal comunicato ufficiale relativo all'acquisto di Massolin che l'Inter ha diramato subito dopo il deposito del contratto in Lega Serie A, si evince come il francese abbia firmato un vincolo fino al 2030 con i nerazzurri. Si legge infatti nel comunicato della Beneamata: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena".

Tra l'altro Massolin non era solo nel mirino dell'Inter. Lo aveva raccontato il suo agente, Yvan Le Mee, nell'ultima intervista a TMW: "La prima persona che mi ha chiamato dall'Italia è Claudio Chiellini, uno che conosce un bel po' il calcio! Lo voleva per la Next Gen della Juventus. Nel momento in cui abbiamo fatto passi avanti per chiudere il tutto, Yanis si è fatto male: eravamo a fine mercato e dovette stare fermo per 2-3 settimane, dunque l'affare saltò. La prima società su di lui è stata la Juve, quindi".