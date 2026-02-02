L'incredibile ultima ora di mercato di Kouame: Fiorentina e Verona rinviate a domani

Ha abbastanza dell'incredibile quanto è avvenuto, e in realtà continua ad avvenire anche adesso attorno alla figura di Christian Kouame, attaccante della Fiorentina protagonista suo malgrado di un'ultima ora di fuoco sul calciomercato di gennaio 2026 il cui gong di fine trattative è suonato questa sera alle ore 20, ma che nel suo caso prevede un'estensione dei termini in avanti prima di avere una risposta definitiva.

Cos'è successo? Alle ore 19, minuto più minuto meno, sembrava tutto definito per il passaggio di Kouame al Cagliari in prestito secco. Poi però il trasferimento in Sardegna si è prima bruscamente rallentato, fino alla definitiva fumata nera che ha fatto saltare tutto. A quel punto, quando mancavano veramente soltanto pochi minuti al suono della campanella, ha provato ad inserirsi l'Hellas Verona, che sembrava essere riuscita a fare in tempo, essendo stato pubblicato anche il deposito del contratto di Kouame in Lega Serie A.

Le notizie che sono emerse subito dopo, però, hanno portato a un repentino cambio di fronte. Lega Serie A si è infatti riservata un ulteriore controllo, a seguito del quale è emerso che non fossero stati depositati tutti i documenti necessari per far sì che il trasferimento fosse stato considerato davvero concluso. L'organismo regolatore del massimo campionato italiano si prenderà ancora qualche ora per dare un'ultima valutazione, attesa nella mattinata di domani. Ma le sensazioni sono negative, tanto che la Fiorentina sta già studiando quali paesi abbiano il calciomercato ancora aperto, per cercare una nuova sistemazione a Kouame.