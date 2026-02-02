Pedro Felipe dalla Juve al Sassuolo, Carnevali: "Speriamo ripeta quanto fatto da Muharemovic"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport per commentare l'ottimo mercato dei neroverdi. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'acquisto del giovane talento Bakola: "Sapevamo che c'erano diverse società interessate, Bakola è un giovane di grandissima prospettiva per il quale abbiamo investito ben 10 milioni di euro. Abbiamo investito su Bakola e investito anche su Ismaël Kone. Ci siamo un po' sacrificati, ma l'abbiamo comprato a titolo definitivo perché sappiamo che potrebbe avere delle richieste in importanti. Entrambi erano di proprietà del Marsiglia, da cui abbiamo preso in prestito Ulisses Garcia visto che ci serviva un esterno sinistro".

Carnevali ha poi proseguito così: "Abbiamo fatto anche l'investimento su Pedro Felipe della Juve, sperando di ripetere quello che abbiamo fatto con Muharemovic. In generale, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Non è stato un mercato di riparazione per il Sassuolo, ma acquisti a lunga veduta".