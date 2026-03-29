Roma corsara a Milano: 2-1 all’Inter. Sesta finale di Coppa Italia per le giallorosse
Dopo il pareggio dell’andata la Roma sbanca l’Arena Civica di Milano e conquista la sua sesta finale di Coppa Italia Femminile. La squadra giallorossa parte meglio nel primo tempo con Giugliano che poco prima della mezzora sblocca la gara con una gran conclusione dal limite che finisce sotto il sette. Il raddoppio arriva al 39° con Viens che si presenta a tu per tu con Runarsdottir e la batte con grande freddezza. Nella ripresa l’Inter cerca di riaprire gara e qualificazione, ma senza fortuna: un palo di Bugeja e un salvataggio sulla linea su Polli infatti impediscono alle nerazzurre di rientrare. Solo allo scadere arriva il gol della bandiera con la punizione di Vilhjalmsdottir che rende solo meno amara la sconfitta.
IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE
Coppa Italia Femminile
Andata
Fiorentina-Juventus 0-2
9′ Beccari, 51′ Capeta
Roma-Inter 1-1
52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)
Ritorno 28-29 Marzo
Inter-Roma 1-2
27’ Giugliano (R), 39’ Viens (R), 90’ Vilhjalmsdottir (I)
Juventus-Fiorentina ore 18:00