Inter-Roma, le formazioni ufficiali: out Wullaert, c'è Magull. Viens guida le giallorosse

Dopo l'1-1 nella semifinale d'andata, alle ore 15:00 Inter e Roma scenderanno in campo all'Arena Civica di Milano per la gara di ritorno che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Nelle fila nerazzurre assente l'attaccante belga Wullaert con Polli e Magull che comporranno il tandem offensivo supportate da Detruyer che parte in mezzo al campo al fianco di Tomaselli e Csiszar. In difesa Bartoli e Ivana Andres agiranno ai fianchi di Milinkovic con Glionna e Schough esterne.

La Roma risponde con Viens punta centrale nel tridente completato da Dragoni e Haavi. A centrocampo classico terzetto con Csiki affiancata da Greggi e Giugliano, mentre in difesa Antoine affianca Oladipo in mezzo con Thoghersen e Bergamaschi esterne. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 9 Polli, 10 Magull. A disposizione: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 19 Paz, 30 Romanelli. Coach: Gianpiero Piovani

ROMA (4-3-3): 1 Lukasova; 25 Thogersen, 5 Antoine, 19 Oladipo, 23 Bergamaschi; 10 Giugliano, 8 Csiki, 20 Greggi; 15 Dragoni, 7 Viens, 11 Haavi. A disposizione: 24 Baldi, 36 Soggiu, 2 Veje, 4 Heatley, 6 Valdezate, 9 Dorsin, 16 Corelli, 17 Pilgrim, 22 Pandini, 30 Babajide, 47 Galli, 57 Testa. Coach: Luca Rossettini

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile

Andata

Fiorentina-Juventus 0-2

9′ Beccari, 51′ Capeta

Roma-Inter 1-1

52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)

Ritorno 28-29 Marzo

Inter-Roma ore 15:00

Juventus-Fiorentina ore 18:00

IL REGOLAMENTO - In caso di parità di gol segnati nei 180’, si giocherebbero due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità, la qualificazione sarebbe decisa ai tiri di rigore.