Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia

Finisce in parità, con le due reti in chiusura di primo tempo, il big match del Girone A fra Vicenza, già promosso in Serie B, e Union Brescia. Pari senza reti anche nella sfida salvezza del Girone B fra Bra e Pontedera, un punto a testa che muove la classifica, ma serve poco a entrambe le formazioni. Nel girone Ci invece il Crotone si impone in rimonta per 3-1 sull'Audace Cerignola e può puntare al terzo posto. Vittoria pesante del Foggia in chiave salvezza nello scontro diretto contro il Trapani, mentre il Siracusa cade in casa del Team Altamura.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata di Serie C:

Serie C, 34esima giornata

GIRONE A

Sabato 28 marzo

Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1

79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)

Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2

1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)

Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)

Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)

Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)

Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)

Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo

Domenica 29 marzo

Vicenza vs Brescia 1-1

45’ Crespi (B), 45’+3’ Rada (V)

17:30 Cittadella vs Lecco

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 60, Lecco 57*, Renate 56, Trento 55*, Cittadella 53*, Alcione Milano 51, Lumezzane 46, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 44, Inter U23 42*, Pro Vercelli 43, Arzignano 43, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8*

N.B. - * una gara in meno

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 28 marzo

Torres vs Livorno 3-1

7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)

Domenica 29 marzo

Pontedera vs Bra 0-0

17:30 Campobasso vs Guidonia

17:30 Forlì vs Pianese

17:30 Vis Pesaro vs Perugia

20:30 Gubbio vs Ravenna

20:30 Pineto vs Sambenedettese

Lunedì 30 marzo

20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 32, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 27**, Pontedera 20**

N.B. - * due gare in più

** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 28 marzo

Latina vs Catania 0-1

66’ Bruzzaniti

Potenza vs Salernitana 5-2

3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)

Domenica 29 marzo

Benevento vs Cosenza 1-1

15’ Salvemini (B), 45’+4’ Beretta (C)

Altamura vs Siracusa 1-0

40’ Millico

Crotone vs Audace Cerignola 3-1

49’ Paolucci (A), 51’ e 59’ Musso (C), 70’ Zunno (C)

Foggia vs Trapani 1-0

46’ Staver

17:30 Casarano vs Giugliano

20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo

20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77*, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 60*, Casertana 56, Crotone 55*, Audace Cerignola 51*, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27*, Foggia 26*, Siracusa 22*

N.B. - * una partita in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva