Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia

Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e FoggiaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:27Serie C
Tommaso Maschio

Finisce in parità, con le due reti in chiusura di primo tempo, il big match del Girone A fra Vicenza, già promosso in Serie B, e Union Brescia. Pari senza reti anche nella sfida salvezza del Girone B fra Bra e Pontedera, un punto a testa che muove la classifica, ma serve poco a entrambe le formazioni. Nel girone Ci invece il Crotone si impone in rimonta per 3-1 sull'Audace Cerignola e può puntare al terzo posto. Vittoria pesante del Foggia in chiave salvezza nello scontro diretto contro il Trapani, mentre il Siracusa cade in casa del Team Altamura.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata di Serie C:
Serie C, 34esima giornata
GIRONE A
Sabato 28 marzo
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)
Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)
Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)
Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo

Domenica 29 marzo
Vicenza vs Brescia 1-1
45’ Crespi (B), 45’+3’ Rada (V)
17:30 Cittadella vs Lecco

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 60, Lecco 57*, Renate 56, Trento 55*, Cittadella 53*, Alcione Milano 51, Lumezzane 46, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 44, Inter U23 42*, Pro Vercelli 43, Arzignano 43, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8*

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 marzo
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
Pontedera vs Bra 0-0
17:30 Campobasso vs Guidonia
17:30 Forlì vs Pianese
17:30 Vis Pesaro vs Perugia
20:30 Gubbio vs Ravenna
20:30 Pineto vs Sambenedettese
Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 32, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 27**, Pontedera 20**

N.B. - * due gare in più
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 marzo
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Domenica 29 marzo
Benevento vs Cosenza 1-1
15’ Salvemini (B), 45’+4’ Beretta (C)
Altamura vs Siracusa 1-0
40’ Millico
Crotone vs Audace Cerignola 3-1
49’ Paolucci (A), 51’ e 59’ Musso (C), 70’ Zunno (C)
Foggia vs Trapani 1-0
46’ Staver
17:30 Casarano vs Giugliano
20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77*, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 60*, Casertana 56, Crotone 55*, Audace Cerignola 51*, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27*, Foggia 26*, Siracusa 22*

N.B. - * una partita in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Il Lane sfida il Brescia al Menti, Il Giornale di Vicenza dice: "Poi tutti in piazza"... Il Lane sfida il Brescia al Menti, Il Giornale di Vicenza dice: "Poi tutti in piazza"
Vicenza, il Menti si 'vestirà' a festa con l'Union Brescia: pronta una speciale coreografia... Vicenza, il Menti si 'vestirà' a festa con l'Union Brescia: pronta una speciale coreografia
Vicenza, Gallo: "Vincere due campionati di fila non è normale. Mi rende molto orgoglioso"... Vicenza, Gallo: "Vincere due campionati di fila non è normale. Mi rende molto orgoglioso"
Altre notizie Serie C
Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia
Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno... Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno o dopo"
A Terni nervi tesi anche in società: acceso diverbio fra Mangiarano e un dipendente... A Terni nervi tesi anche in società: acceso diverbio fra Mangiarano e un dipendente
Serie C, i risultati: il Cosenza frena il Benevento e aggancia la Salernitana. Finisce... Serie C, i risultati: il Cosenza frena il Benevento e aggancia la Salernitana. Finisce 1-1
Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano... Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano
Pro Vercelli, Santoni: "Soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo... Pro Vercelli, Santoni: "Soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo playoff"
Pergolettese, Tacchinardi: "Con la Pro Patria importante vincere, ma non siamo ancora... Pergolettese, Tacchinardi: "Con la Pro Patria importante vincere, ma non siamo ancora salvi"
Cicerelli ritrova Porro dopo l'infortunio: abbraccio tra i due al termine di Latina-Catania... Cicerelli ritrova Porro dopo l'infortunio: abbraccio tra i due al termine di Latina-Catania
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tottenham, decisione presa: Tudor non è più l'allenatore, concordato di comune accordo
Immagine top news n.1 Milan, il nuovo acquisto Kostic è arrivato in città: stamattina le visite mediche a La Madonnina
Immagine top news n.2 Inter, sarà rivoluzione in difesa: Barça in pressing per Bastoni, tutti i nomi in uscita e in entrata
Immagine top news n.3 Un arbitro francese per Bosnia-Italia, lo stesso della Macedonia 4 anni fa: dirige Turpin
Immagine top news n.4 Napoli, deadline Lukaku: o farà ritorno entro martedì oppure verrà messo fuori rosa
Immagine top news n.5 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sull'Italia: Scamacca in gruppo
Immagine top news n.6 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sulla Bosnia: dubbio Kolasinac
Immagine top news n.7 Chi è il diciannovenne Andrej Kostic, il primo colpo del Milan per la stagione 2026-2027
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Lo spirito 'juventino' dell'Italia di Gattuso: vincere è l'unica cosa che conta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale
Immagine news podcast n.2 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.4 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 All'Under 19 manca un punto, ma Coletta non si accontenta: "Vinciamo anche contro la Turchia"
Immagine news Serie A n.2 Vitinha: "Mi sento il cavallo del Genoa e oggi vivo il momento migliore della mia carriera"
Immagine news Serie A n.3 La nuova Cremonese di Giampaolo piace, Vandeputte: "Belle idee, penso mi farà crescere"
Immagine news Serie A n.4 Tudor e le scelte sbagliate: 42 panchine in 3 anni, con la figuraccia di Madrid in mondovisione
Immagine news Serie A n.5 In Scozia-Giappone un anticipo di Parma-Napoli. Suzuki: "Parata fondamentale su McTominay"
Immagine news Serie A n.6 Il ct della Danimarca: "Isaksen è talentoso, ha dimostrato capacità diverse dai compagni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, A. Oyono: "In estate solo Alvini ci credeva". E svela un retroscena in ritiro
Immagine news Serie B n.2 Sorrentino spinge il Palermo: "Può andare in A direttamente, ma non deve sbagliare più nulla"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Saporiti: "Vincere aiuta a vincere. Prossime due gare fondamentali per la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Giannitti sulla B: "Frosinone e Venezia in Serie A. Monza e Palermo se la giocheranno ai play off"
Immagine news Serie B n.5 Osti: "Palermo è una città affamata di calcio. Lavoriamo tutti per conquistare la Serie A"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Fiori: "Non siamo come Davide contro Golia. Ai tifosi dico sosteneteci in massa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: pari fra Vicenza e Union Brescia. Vincono Crotone e Foggia
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno o dopo"
Immagine news Serie C n.3 A Terni nervi tesi anche in società: acceso diverbio fra Mangiarano e un dipendente
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati: il Cosenza frena il Benevento e aggancia la Salernitana. Finisce 1-1
Immagine news Serie C n.5 Ternana, alta tensione nella piazza: volantini contro la famiglia Rizzo e il dg Mangiarano
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, Santoni: "Soffrire altre quattro settimane per raggiungere l'obiettivo playoff"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: l'ex Bonfantini dal 1°. Thomas per Bonansea
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma corsara a Milano: 2-1 all’Inter. Sesta finale di Coppa Italia per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter-Roma, le formazioni ufficiali: out Wullaert, c'è Magull. Viens guida le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.4 Nuovo record di pubblico in NWSL: in 63mila per Denver-Washington. Con 2 italiane in campo
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Roma aperta a tutto, Fiorentina per la rimonta sulla Juve. Le semifinali di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones Arce: "Per rimontare la Juve servono pazienza e fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!