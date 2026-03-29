-2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sull'Italia: Scamacca in gruppo

Si avvicina sempre di più l'appuntamento dell'anno per la Nazionale Italiana, ma anche per tutto il movimento del calcio italiano in generale. Martedì sera la sfida fra gli azzurri di Gennaro Gattuso e la Bosnia ed Erzegovina, si gioca a Zenica. L'allenamento odierno per l'Italia ha portato buone notizie al ct. Sui campi di Coverciano infatti si sono visti tutti i giocatori lavorare in gruppo.

Compreso dunque Gianluca Scamacca, che era reduce dal problema all'adduttore destro. Il centravanti dell'Atalanta dunque si candida per strappare almeno qualche minuto nel big match che vale l'accesso ai Mondiali 2026: aveva fatto capire di voler fare di tutto per fare in tempo a dire la sua ed ora Gattuso potrà tener conto della sua voglia. Come lui, in gruppo ha lavorato ovviamente anche Alessandro Bastoni, che già ha giocato un'ora di gara contro l'Irlanda del Nord e che potrà essere in campo anche contro Dzeko e compagni, martedì sera.

A seguire i compagni da bordocampo c’era Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham attualmente ai box dopo l’operazione per un’ernia, che viaggerà con la squadra a Zenica, in Bosnia. Presenti anche il presidente federale, Gabriele Gravina, e il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon. Appuntamento a martedì 31 marzo, ore 20.45.