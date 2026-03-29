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Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno o dopo"

Benevento, Floro Flores: "Una vittoria per la B. Non è un problema farla a Salerno o dopo"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:19Serie C
Tommaso Maschio

“Sono stato molto onesto, quando dicevo che non era finita. Noi abbiamo 9 punti e su quattro partite ci manca una vittoria: la facciamo a Salerno o a quella dopo, non è un problema, ma in campo andremo sempre per vincere, indipendentemente da tutto”. Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores parla così dopo il pareggio interno contro il Cosenza analizzando la questione promozione che ora vede i sanniti a +9 dal Catania a quattro giornate dalla fine: “Non mi demoralizzo o esalto per un risultato, sono sempre stato coi piedi per terra. Ai tifosi chiedo solo di sostenere la squadra in qualsiasi momento perché ne abbiamo bisogno. - prosegue il mister come riporta Calciobenevento.it - Il pensiero è quello di arrivare in Serie B, la voglia pure, viviamo ogni giorno per questo sogno, lo nutriamo, lo avverto, ma ancora non è realtà”.

Spazio poi al derby con la Salernitana che potrebbe valere la promozione: “È la partita giusta, sicuramente ci aspetteranno perché all’andata è stata dura per loro, ma noi siamo il Benevento e scenderemo in campo per lo stemma che portiamo sul petto”.

Floro Flores continua poi aggiornando la situazione del difensore Caldirola, uscito dopo una decina di minuti, spiegando che sta facendo gli accertamenti del caso in ospedale per poi tornare sugli episodi arbitrali della sfida odierna: “Sul primo rigore l’arbitro ha detto che non c’era perché Salvemini era già a terra. Non lo condivido, ma rispetto la decisione. Nel secondo tempo ha detto che c’era fuorigioco, ma ho i miei dubbi. Le scatole girano, è normale, ma hanno solo una telecamera e vanno aiutati”.

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