Italia, tutti a disposizione di Gattuso nell'allenamento con Empoli Primavera. Domani si va in Bosnia
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Si è concluso da pochi minuti l’allenamento odierno della Nazionale italiana al centro federale di Coverciano. Nel corso della seduta, che ha visto la partecipazione della selezione Primavera dell’Empoli, tutti i calciatori azzurri sono stati a disposizione di Gennaro Gattuso.
Domani pomeriggio - allenamento previsto in mattinata, alle 11 -, la delegazione azzurra lascerà Coverciano nel pomeriggio, in direzione Sarajevo, con volo charter in partenza da Firenze alle ore 16:30. In mattinata l’allenamento, nel tardo pomeriggio le attività stampa previste a Zenica.
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