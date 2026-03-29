Rizzoli e la protesta calma di Julio Cesar: "Rigore nel derby, mi disse: 'Hai preso un granchio'"

Simpatico aneddoto raccontato dall'ex arbitro Nicola Rizzoli, relativo al derby fra Inter e Milan giocato nel 2012, quando assegnò un calcio di rigore per un contatto fra Julio Cesar e Kevin-Prince Boateng in aera nerazzurra. Di seguito le sue parole al podcast "Campus Talks" di Macron: "Mi sembrò di aver visto che Boateng avesse spostato la palla a sinistra con l'esterno e che poi fosse stato travolto da Julio Cesar, in ritardo.

A sorprendere Rizzoli fu però la reazione dell'estremo difensore brasiliano: "Mi aspettavo una protesta forte da parte di Julio Cesar, invece venne da me, mi diede una pacca sulla spalla dicendo: 'Rizzo, hai preso un granchio'. E andò via. Dal tipo di protesta capii che avevo sbagliato. Lo guardai e gli dissi: 'Se ho sbagliato mi dispiace'".

Poi ci fu un successivo incontro: "Quando lo rincontrai di nuovo andai da lui e gli dissi: 'Era vero, avevo preso un granchio, mi dispiace'. Poi l'ho rivisto di recente in Qatar e abbiamo ancora fatto ancor una battuta sul modo in cui si era posto: se tutti protestassero così, ciò non peggiorerebbe lo spettacolo che tu proponi. Quando vedi invece 4-5 giocatori che aggrediscono l'arbitro, ci perde il direttore di gara, ma anche il calcio in generale".