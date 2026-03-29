Inter-Roma aperta a tutto, Fiorentina per la rimonta sulla Juve. Le semifinali di Coppa Italia
Domenica dedicata alla Coppa Italia nel calcio femminile italiano. Questo pomeriggio infatti andranno in scena le due semifinali di ritorno della competizione che designeranno le due formazioni che si sfideranno per il trofeo. Ad aprire le danze sarà la sfida più incerta: quella fra Inter e Roma. All’andata le due squadre hanno pareggiato per 1-1 tenendo dunque la qualificazione apertissima a ogni risultato. Le giallorosse, vincitrici nel 2021 e nel 2024, vanno a caccia della sesta finale consecutiva, mentre per le nerazzurre si tratterebbe della prima finale in assoluto.
Nell’altra sfida invece la Fiorentina sarà chiamata a rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata. Un compito non facile contro una Juventus che è in difficoltà in campionato, con il terzo posto in bilico, ma vuole fortemente tornare in finale per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Per le viola si tratterebbe invece di un ritorno in finale dopo la sconfitta a Cesena contro la Roma nel 2024.
IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE
Coppa Italia Femminile
Andata
Fiorentina-Juventus 0-2
9′ Beccari, 51′ Capeta
Roma-Inter 1-1
52’ Babajide (R), 87’ rig. Wullaert (I)
Ritorno 28-29 Marzo
Inter-Roma ore 15:00
Juventus-Fiorentina ore 18:00
IL REGOLAMENTO - In caso di parità di gol segnati nei 180’, si giocherebbero due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità, la qualificazione sarebbe decisa ai tiri di rigore.