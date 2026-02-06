Ufficiale Kouamé nuovo giocatore dell'Aris Salonicco: è addio definitivo alla Fiorentina

Christian Kouamé saluta la Serie A e la Fiorentina: "L'Aris Salonicco comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Christian Kouamé dalla ACF Fiorentina. L'attaccante ha firmato un contratto della durata di un anno e mezzo.

Christian Michael Kouamé Kouakou è nato ad Abidjan (Costa d'Avorio) il 6 dicembre 1997. Trasferitosi giovanissimo in Italia, è cresciuto nei settori giovanili di Prato, Sassuolo e Inter. L'esplosione: Nel 2016 debutta tra i professionisti con il Cittadella, dove in due anni colleziona 63 presenze, 15 gol e 10 assist, attirando l'attenzione dei grandi club. Serie A e Fiorentina: Nel 2018 il Genoa investe 6,5 milioni di euro per portarlo in massima serie, dove vive una stagione d'esordio brillante. Nel gennaio 2020 passa alla Fiorentina per una cifra complessiva superiore ai 15 milioni di euro. Le altre tappe: Dopo un'ottima parentesi in prestito all'Anderlecht in Belgio (13 gol) e un breve ritorno alla Fiorentina, ha vestito nella scorsa stagione anche la maglia dell'Empoli.

Dal 2019 Kouamé è un punto fermo della Costa d'Avorio, con cui ha totalizzato 34 presenze e 3 reti, laureandosi campione d'Africa nel 2024. Dopo 155 presenze totali con la maglia viola, l'attaccante ivoriano inizia ora la sua nuova avventura a Salonicco.

Subito dopo la firma, l'attaccante ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Sono felice di aver completato il mio trasferimento all'Aris. Voglio ringraziare il Presidente e il Direttore Tecnico per la fiducia. Qui mi hanno accolto nel migliore dei modi, facendomi sentire a mio agio fin dal primo istante. Darò tutto per questa maglia e spero di festeggiare presto grandi successi insieme ai nostri tifosi".