Semplici: "Strefezza ha qualità importanti nell'uno vs uno: darà una gran mano al Parma"

L'ex allenatore di Cagliari e SPAL Leonardo Semplici ha parlato in esclusiva ai microfoni di ParmaLive.com del nuovo arrivo ducale Gabriel Strefezza, che lui ha allenato a Ferrara: "Il Parma ha cercato di rinforzarsi: è chiaro che il campionato è difficile, però credo che abbia i mezzi e le qualità per raggiungere l'obiettivo”.

Tra le operazioni in entrata, la più importante è sicuramente quella di Gabriel Strefezza, che lei ha allenato alla SPAL in Serie B e anche in Serie A. Cosa vide in lui di speciale?

“All'epoca era giovanissimo, però si era già distinto nella Primavera e io lo portai prima in Serie A e poi in Serie B. Sicuramente in quel momento doveva crescere, doveva avere un'affermazione che poi ha avuto negli anni. Con me addirittura faceva anche il quinto. Il suo ruolo è un quello di giocatore d'attacco. Come esterno, sia a destra che a sinistra, può fare molto bene. Penso che abbia raggiunto una maturità in questi anni che gli permette di giocare anche dietro una punta. Ha qualità importanti nell’uno contro uno e credo sia un giocatore che possa fare al caso del Parma”.

Lei lo schierava spesso a destra: c'è un motivo particolare? A lui piaceva più quel ruolo?

“No, lui è bravo a giocare da tutte le parti. In questi anni prima a Lecce e poi a Como si è specializzato, ma anche altri allenatori l'hanno fatto giocare sia a destra e a sinistra. Non so se nel corso del tempo ha sviluppato un lato preferito. Credo che sotto questo aspetto dia ampie garanzie: può giocare con la stessa qualità sia a destra che a sinistra”.