...con Fernando Rubinho

"La Juve contro il Pisa? Quando affronti queste squadre il rischio è più tuo che loro. Se la squadra avversaria gioca a viso aperto può crearti delle difficoltà". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere della Juventus, Fernando Rubinho.
Sulla carta è semplice...
"Sì, ma è anche pericolosissima. Se la affronti nel modo sbagliato rischi. Guardate cosa è successo contro il Como".
Il Pisa sembra essere destinato alla B...
"Lo dice la classifica, sì. Ma Il campionato italiano riserva sempre delle sorprese, è strano. E a volte le squadre che stanno laggiù possono anche provare a recuperare".
Per la Juve non è un momento esaltante.
"Un'annata veramente strana. Ho visto diverse partite della Juventus quest'anno e non riconosco più la Juventus. La vera Juventus.
La squadra corre, ma non è la Juventus che sono abituato a vedere e conoscere. Oggi in questa squadra ci sono tanti calciatori che non capiscono il valore della Juventus come società e squadra. Servono calciatori che abbiano la consapevolezza del peso della maglia bianconera".
Scudetto: ormai è Inter?
"Sì. Domani c'è il derby, ma il Milan non fa paura".
E il suo ex Genoa?
"De Rossi mi piace. Ha grinta, consapevolezza. Forza. Questo Genoa può salvarsi".
