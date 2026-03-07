...con Fernando Rubinho

"La Juve contro il Pisa? Quando affronti queste squadre il rischio è più tuo che loro. Se la squadra avversaria gioca a viso aperto può crearti delle difficoltà". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex portiere della Juventus, Fernando Rubinho.

Sulla carta è semplice...

"Sì, ma è anche pericolosissima. Se la affronti nel modo sbagliato rischi. Guardate cosa è successo contro il Como".

Il Pisa sembra essere destinato alla B...

"Lo dice la classifica, sì. Ma Il campionato italiano riserva sempre delle sorprese, è strano. E a volte le squadre che stanno laggiù possono anche provare a recuperare".

Per la Juve non è un momento esaltante.

"Un'annata veramente strana. Ho visto diverse partite della Juventus quest'anno e non riconosco più la Juventus. La vera Juventus.

La squadra corre, ma non è la Juventus che sono abituato a vedere e conoscere. Oggi in questa squadra ci sono tanti calciatori che non capiscono il valore della Juventus come società e squadra. Servono calciatori che abbiano la consapevolezza del peso della maglia bianconera".

Scudetto: ormai è Inter?

"Sì. Domani c'è il derby, ma il Milan non fa paura".

E il suo ex Genoa?

"De Rossi mi piace. Ha grinta, consapevolezza. Forza. Questo Genoa può salvarsi".