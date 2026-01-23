Ufficiale Milan Futuro, Dutu vola in Romania: ha firmato fino al 2029 con la Dinamo Bucarest

Dopo 20 presenze e due gol con la maglia del Milan Futuro il difensore centrale Matteo Dutu saluta l'Italia e vola in Romania dove si è legato per tre anni e mezzo con la Dinamo Bucarest. Questo il comunicato del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Duțu alla Fotbal Club Dinamo 1948 București.

Il Club augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Questo invece il comunicato del club romeno: "Il nostro club ha raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale ventenne Matteo Dutu. Matteo si è formato nei gironi juniores della Lazio, facendo il passaggio al AC Milan nell'estate 2024. Si è evoluto per l'U19 del club lombardo, e nella stagione in corso è diventato capitano della seconda squadra della formazione milanese.

Il nostro nuovo difensore centrale è una componente costante delle nazionali di calcio romene, in evoluzione a tutte le fasce d'età, dall'U17 ad oggi all'U21.

Matteo Dutu ha firmato un contratto valido 3 anni e mezzo, fino al 30.06.2029, e indosserà la maglia con il numero 30.

Auguriamo a Matteo tanti successi con la maglia della Dinamo club e tanti traguardi sul campo di gioco".