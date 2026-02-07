Modena-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sfida a distanza fra De Luca e Brunori
Arrivano le formazioni ufficiali di Modena-Sampdoria, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Canarini ritrovano in difesa Adorni, mentre a centrocampo Zampano va a destra con Zanimacchia a sinistra. Davanti ancora la coppia Mendes-De Luca. Blucerchiati che, invece, mandano in campo Viti dal primo minuto in difesa, con Ricci che ritrova una maglia da titolare in mediana. In attacco, rispetto al successo contro lo Spezia, confermati Brunori e Pierini ma al posto di Pafundi c'è Cherubini.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca. Allenatore: Sottil.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Conti, Cicconi; Cherubini, Pierini; Brunori. Allenatore: Gregucci.