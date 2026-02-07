Pescara, Caligara: "Sconfitta che fa male. Crediamo tantissimo nella salvezza"

Dopo il ko sul campo del Cesena, Fabrizio Caligara, centrocampista del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete8:

"Non è stata una bella serata. Fa male, noi ci crediamo e lavoriamo forte. Abbiamo la fortuna di rigiocare e dare tutto davanti la nostra gente. Adesso faccio fatica, ho tanti pensieri. Ho vissuto queste situazioni e questo gruppo non ha niente a che vedere con quello che ho vissuto. Questo gruppo può raggiungere l'obiettivo. Manca sempre 30 per fare 31. Ci crediamo comunque tantissimo".