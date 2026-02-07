Sommer: "Nelle prossime settimane discuterò con l'Inter il mio futuro". Vicario il grande obiettivo

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, andata in scena ieri sera allo stadio San Siro a Milano, è stata l’occasione per uno dei protagonisti di quell’impianto di parlare del suo futuro.

Commentatore della cerimonia per SFR, la TV svizzera, Yann Sommer ha infatti anche parlato dei suoi programmi per il futuro. Una frase, poco di più: “Nelle prossime settimane incontrerò l'Inter per discutere del mio futuro”. Una chiacchierata che, a meno di sorprese, dovrebbe portare a un esito prevedibile. Il contratto dell’estremo difensore svizzero, che lo scorso dicembre ha spento 37 candeline, è infatti in scadenza a fine stagione. Considerata l’età e alcune incertezze in questo campionato, è difficile che si arrivi alla conferma.

L’Inter, che aveva già portato a Milano lo spagnolo Josep Martinez come secondo di grande affidabilità, ha diversi nomi nel mirino. Il principale oggetto del desiderio è Guglielmo Vicario, obiettivo primario anche dopo l’addio di Onana: piombò il Tottenham e ci fu la virata su Sommer. Tra le alternative, anche Elia Caprile del Cagliari e Noah Atubolu del Frigurbo, mentre il “Dibu”, Emiliano Martinez, sembra fuori dai parametri nerazzurri, anche se ci sono stati dei contatti.