Si è concluso il 21° turno di Serie A: risultati e classifica. Comanda sempre l'Inter
Con il successo del Como sulla Lazio si è chiusa la 21^ giornata di Serie A. L'Inter è ancora saldamente al comando con 3 punti di margine sul Milan, 6 sul Napoli e 7 sulla Roma. Più staccata invece la Juventus, che vede proprio i lariani avvicinarsi. Nei bassifondi invece l'Hellas Verona è ultimo a pari merito con il Pisa, mentre Lecce e Fiorentina sono appaiate a quota 17. Di seguito tutti i dettagli del 21° turno:
I risultati
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' Nico Paz, 49' Nico Paz
La classifica aggiornata
Inter 49 (21 partite giocate)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 37 (21)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (21)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Genoa 20 (21)
Fiorentina 17 (21)
Lecce 17 (21)
Pisa 14 (21)
Hellas Verona 14 (21)
