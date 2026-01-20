TMW Juventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo

La Juventus continua nel suo pressing al Crystal Palace per Jean Philippe Mateta. Il centravanti francese ha ormai deciso la propria destinazione, ma non c'è ancora un accordo fra le società. I contatti sono andati avanti - quasi febbrili - dal primo pomeriggio, con i bianconeri che hanno deciso di alzare la propria offerta per arrivare, senza bonus, intorno ai 32 milioni di euro. Una cifra che sarebbe accettabile per i londinesi se la condizione per l'obbligo di riscatto fosse legata alla conquista dell'Europa, non importa quale. Insomma: fosse la Conference o la Champions, ma senza grosse diversità.

Invece la Juve continua a puntare sull'obbligo in caso di Champions. L'outlook è probabilmente positivo dopo le ottime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti, ma rispetto a un anno fa il quarto posto appare decisamente più difficile da raggiungere, più che altro per la velocità di crociera delle prime, con un Como che è a pochi passi dall'Europa League.

Quindi il nodo continua a essere quello. Entro un paio di giorni - in realtà mercoledì è il giorno da cerchiare in rosso - qualcosa verrà risolto. Perché la Juventus stessa non ha voglia di una telenovela, preferendo scegliere gli obiettivi ed eventualmente chiuderli in breve tempo.