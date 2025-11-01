Udinese, Kamara: "Il pallone a Zaniolo? Sono cose che si sentono"
TUTTO mercato WEB
Il laterale dell'Udinese, Hassane Kamara, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Ho dato quel pallone a Zaniolo perchè sono cose che si sentono, so che è pericoloso e sono contento per lui".
Qual'è il segreto di questa Udinese?
"Siamo tutti insieme, Siamo qui per dare emozioni ed è bellissimo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile