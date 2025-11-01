Udinese, Kamara: "Il pallone a Zaniolo? Sono cose che si sentono"

Il laterale dell'Udinese, Hassane Kamara, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Ho dato quel pallone a Zaniolo perchè sono cose che si sentono, so che è pericoloso e sono contento per lui".

Qual'è il segreto di questa Udinese?

"Siamo tutti insieme, Siamo qui per dare emozioni ed è bellissimo".