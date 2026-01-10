…con Roberto Breda

“La Samp ha dato dei segnali di forza per il tipo di mercato. É quella che si è mossa con più decisione, è un messaggio forte di chi vuole cambiare le cose”. Così a TuttoMercatoWeb.com, Roberto Breda, a proposito dei movimenti di mercato della Samp.

Con il mercato fatto la Samp può alzare l’asticella?

“La B è tosta. Prima di pensare ai playoff devi stare attento. La classifica è migliorata, ma è lunga. Credo che nel campionato di Serie B valga tutto ma prima bisogna togliersi da un certo tipo di classifica”.

Chi andrà in A?

“Il Venezia per l’allenatore e per come le sue squadre migliorano, mi aspetto che possa fare un salto in avanti.

Giovanni ( Stroppa, ndr) è bravo a far crescere le sue squadre. Poi c’è il Monza, che con Cheddira diventerebbe ancora più forte. Il Frosinone sta facendo qualcosa di importante, il Palermo viene da tante belle vittorie”.

Domenica Inter-Napoli. Quasi una finale….

“Certamente è un modo per dare via al nuovo anno in maniera importante. L’Inter è migliorata molto, ha dato solidità. Ma sono tutte squadre competitive e con margini di miglioramento importanti”.