Pisa, Gilardino: "Reduci da 5 risultati utili consecutivi. Cremonese? Sofferto e poi goduto"

Ai canali ufficiali del Pisa, il tecnico Alberto Gilardino ha parlato in vista della sfida contro il Sassuolo in programma domani sera, ripartendo dal successo sulla Cremonese e dalla sosta di queste due settimane: "Abbiamo consapevolezza, sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva. Ci sono state due settimane di sosta in cui abbiamo lavorato con chi è rimasto, abbiamo necessità di essere tutti pronti e attivi per dare continuità a quanto fatto nelle partite e nelle settimane precedenti".

La vittoria sulla Cremonese cosa ha dato?

"Sono stati punti voluti fortemente, abbiamo sofferto e poi goduto nel finale. I ragazzi sono stati bravi a raccogliere, cosa che ci era mancata nelle sfide precedenti pur dando segnali importanti".

Come avete lavorato in questi giorni?

"Le soste sono sempre particolari, per noi è arrivata nel momento migliore perché arrivavamo da 5 risultati utili consecutivi. Dobbiamo essere bravi a riattaccare subito l'interruttore, a livello emotivo e di presenza in campo. Tanti ragazzi sono stati in Nazionale, ma chi è rimasto ha lavorato molto bene. Valuterò le condizioni generali per poi fare delle valutazioni lunedì sera".