Roma avanti ma Cremonese pienamente in partita: allo Zini è 0-1 all'intervallo

Primo tempo bello e divertente quello andato in scena allo Zini fra Cremonese e Roma, col risultato che per il momento premia gli uomini di Gasperini. I giallorossi sono avanti 1-0 grazie alla rete di Matias Soulé dopo 17 minuti.

Prima del gol dell'argentino era stata la Cremonese a creare i principali pericoli, soprattutto con la combinazione Vardy-Bonazzoli che ha portato alla conclusione quest'ultimo, fermato però da un super Svilar. Poco prima della mezzora Lorenzo Pellegrini trova il raddoppio giallorosso, ma il VAR annulla per fuorigioco di pochi centimetri.

Lo scapato pericolo regala nuove energie mentali alla Cremonese che dopo pochi secondi imbastisce un'azione verticale coi tempi giusti e porta Vandeputte alla conclusione, con Svilar ancora protagonista in positivo per i suoi grazie anche all'aiuto del palo. La partita resta viva e vede cambi di fronte continui, con la Roma che va ancora vicina al raddoppio con un affondo di Soulé controllato in angolo da Baschirotto. L'ultimo acuto è ancora della Roma, ancora di Pellegrini che calcia a botta sicura trovando però la miracolosa risposta di Audero che alza in angolo salvando i suoi. Con le squadre che rientrano così negli spogliatoi su risultato di 0-1, nonostante un calcio di rigore per la Cremonese prima assegnato e poi revocato dal VAR.