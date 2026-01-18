Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
Archiviata la sconfitta in Supercoppa Italiana, la Roma torna alla vittoria in campionato e mantiene la vetta mettendo pressione alle inseguitrici, Juventus in particolare, che oggi pomeriggio non potrà fallire nel derby d’Italia contro l’Inter. La squadra giallorossa passa subito in vantaggio sul Sassuolo con Giugliano, ma viene raggiunta nel finale di primo tempo dalla solita Clelland, Nella parte finale della sfida è però Corelli a far esultare le padrone di casa e mettere a segno il gol vittoria.
Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women 0-0
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo 2-1
3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
Classifica - Roma 25*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16*, Inter 15, Lazio 15,, Milan 14*, Napoli Women 14*, Sassuolo 9*, Parma 8*, Genoa 7*, Ternana Women 4
*una gara in più