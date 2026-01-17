Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Dopo il pareggio fra Parma e Milan, anche la seconda gara della decima giornata della Serie A Women termina in parità: 1-1 fra Fiorentina e Genoa, con le viola, avanti a fine primo tempo grazie al rigore trasformato da Emma Severini, che si sono fatte rimontare nel recupero. Il gol del pari del Genoa porta la firma di Georgsdottir.
Serie A Women, 10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women ore 18:00
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
Classifica - Roma 22, Fiorentina 18*, Juventus 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 14*, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7*, Ternana Women 4
*una gara in più