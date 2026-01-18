Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in coda

Nelle due gare che hanno chiuso la decima giornata di Serie A Women arrivano due vittorie interne. A Milano va in scena l’incontro più importante della giornata, il derby d’Italia, che vede la Juventus passare subito in vantaggio con l’incornata di Cecilia Salvai su calcio d’angolo. La risposta dell’Inter non si fa però attendere e dopo neanche dieci minuti arriva il pari di Vilhjalmsdottir brava a finalizzare al meglio un contropiede. Alla mezz’ora invece è Milinkovic, ancora su azione d’angolo, a fissare il risultato sul 2-1 per l’Inter e ribaltare la gara. Nella ripresa l’Inter sfiora diverse volte il tris, mentre la Juve si rammarica per un intervento decisivo di Milinkovic su Bonansea a poco più di venti minuti dalla fine.

Vittoria pesante della Ternana in chiave salvezza: la formazione di Ardizzone, che è subentrato a Cincotta nelle scorse settimane, ha infatti la meglio sulla Lazio grazie alla rete di quella Giada Pellegrino Cimò che sente aria di derby, essendo di proprietà della Roma, e allo scadere batte le biancocelesti con un bel tiro a incrociare su cui Durante non può nulla. Nel maxirecupero non cambia nulla se non per l’espulsione di Karczweska, entrata da poco più di dieci minuti, per una gomitata su Pacioni.

Serie A Women, 10ª giornata

Sabato 17 gennaio

Parma-Milan 0-0

Fiorentina-Genoa 1-1

45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)

Napoli Women-Como Women 0-0

Domenica 18 gennaio

Roma-Sassuolo 2-1

3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)

Ternana Women-Lazio 1-0

90’ Pellegrino Cimò

Inter-Juventus 2-1

4’ Salvai (J), 13’ Vijjalmsdottir (I), 35’ Milinkovic (I)

Classifica - Roma 25, Inter 18, Fiorentina 18, Juventus 17, Como Women 16,Lazio 15, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7