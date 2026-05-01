Barcellona, Lewandowski in bilico: sarà addio? Flick criptico: "Abbiamo parlato. Vedremo..."

Intervenuto alla vigilia della sfida di LaLiga contro l'Osasuna, valida la 34^ giornata, Hansi Flick ha parlato del suo Barcellona e del titolo prossimo ad arrivare, visto il +11 sul Real Madrid: "Abbiamo in testa solo questa partita. È importante vincere, giochiamo contro una squadra esperta che ha un grande attaccante, Budimir. E giochiamo in un grande stadio, l'atmosfera lì è molto bella. Dobbiamo giocare bene, come a Getafe. Non voglio parlare di altre partite, solo di quella di domani".

Tuttavia, in un secondo momento, il tecnico tedesco non ha potuto fare a meno di pensare all'euforia dei tifosi al pensiero del secondo campionato di fila vinto: "La gente mi ringrazia per strada, è fantastico. Lo apprezzo molto, è un onore per me. Quando alleni un club come il Barça, l'obiettivo è vincere titoli. L'atmosfera è incredibile. Puoi avere i migliori giocatori del mondo, ma per vincere i trofei serve avere la squadra migliore", ha spiegato di fronte ai giornalisti.

"Mi rende felice vedere come lavorano: danno tutto per questo club. L'ambiente è fantastico, tutti i soci sono compatti con la società. Siamo un'unica cosa, anche quando si perde. Mi sorprende molto: i tifosi apprezzano come gioca la squadra e il fatto che dia il massimo. Mi rende orgoglioso, ma dobbiamo continuare a migliorare e a evolverci. In ogni caso, questa stagione non è ancora finita. Per il momento, abbiamo vinto solo una Liga", si è limitato infine a dichiarare Flick.

Lasciando poi in un secondo momento il tema caldissimo riguardo Robert Lewandowski: il Barcellona gli avrebbe proposto il rinnovo, ma il centravanti polacco non si sarebbe ancora pronunciato in merito, mentre Juventus, Milan e altri club sono sulle sue tracce come possibile colpo a costo zero (va in scadenza il prossimo 30 giugno): "Abbiamo parlato", ha detto Flick. "Ma alla fine quello che ci diciamo resta tra noi. Ci concentriamo sulle partite che restano. Quando tutto sarà finito, vedremo cosa succederà". Al termine del campionato dunque la questione verrà trattata nello specifico.