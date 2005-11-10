Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

L’ultima nazione al mondo senza una squadra di calcio… fino a oggi: la storia delle Isole Marshall

TMW
Francesco Benvenuti
autore
Francesco Benvenuti
Oggi alle 08:30Calcio estero
26.10.2026 08:30Calcio estero
Fonti preferite
Fino a pochi anni fa ultime al mondo senza calcio, ora le Isole Marshall sognano in grande: dalla federazione fondata nel 2020 al debutto in Arkansas, un viaggio tra sport e riscatto culturale, in attesa del riconoscimento internazionale
FotoTUTTOmercatoWEB

Immaginatevi di trovarvi nel cuore dell'oceano Pacifico, a metà strada tra le Hawaii e le Filippine. Qui si estendono le Isole Marshall, un’arcipelago di appena 181 km2 e meno di 40.000 abitanti, con la capitale Majuro che ne ospita circa la metà. Il nome di questo arcipelago, composto da 29 atolli di corallo e cinque isole principali, risale al 1788, anno della visita del capitano inglese John Marshall. Nel corso della storia il territorio ha cambiato più volte bandiera: è stato rivendicato dalla Spagna, poi dall'Impero tedesco a fine Ottocento, conquistato dal Giappone durante la Prima guerra mondiale e infine dagli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, prima dell’indipendenza ottenuta nel 1986. Le isole Marshall salirono tristemente agli onori della cronaca, negli anni ‘50, per i test nucleari (come il celebre ‘Castle Bravo’) effettuati dagli Usa: in conseguenza di ciò diverse isole furono contaminate, costringendo parte della popolazione locale a spostarsi; nel nord-ovest dell’Arkansas vivono oggi più di dieci mila persone di origine marshallese. Proprio questa zona degli Stati Uniti entrerà prepotentemente in scena più tardi, nel corso di questa storia.

La nascita della Federazione
E lo sport? Fino a pochi anni fa l’arcipelago aveva un primato singolare e per certi versi malinconico, quello di ultima nazione al mondo (tra quelle riconosciute dall’Onu) senza una Nazionale di calcio. E, a dirla tutta, senza neanche una competizione locale tra club, né al maschile, né al femminile. Oggi quel vuoto si è trasformato in un sogno collettivo. La prima svolta è arrivata il 31 dicembre 2020, quando Shem Livai ha fondato a Majuro la Federazione Calcistica delle Isole Marshall (MISF). Tutto è partito da un'esigenza personale: il figlio di Shem voleva giocare a calcio, ma non c'erano né strutture né una squadra. Da quel momento qualcosa si è mosso e un team di volontari sparso tra le Isole Marshall, gli Stati Uniti e il Regno Unito ha iniziato a costruire tutto da zero, con un’idea chiara: considerare il calcio come un “veicolo per l’orgoglio culturale, per la valorizzazione dei giovani e il cambiamento globale”, come si legge sul sito ufficiale della Federcalcio locale.

Dal basket al futsal e al calcio
Un ruolo chiave in questa avventura è stato affidato a Lloyd Owers, un giovane allenatore inglese del 1989 che, in modo del tutto casuale, ha incrociato la sua strada con quella della federazione marshallese durante la pandemia. "Stavo tenendo dei corsi di formazione per allenatori online – racconta a TuttoMercatoWeb.com - e ho scritto un paio di articoli molto letti sulle nazioni del Pacifico. Allo stesso tempo, ho scoperto un articolo di Shem Livai e, in qualche modo, siamo entrati in contatto: da lì è nata la richiesta di diventare direttore tecnico della Federcalcio”. Da allora Owers, che è anche Ct della Nazionale maschile, ha assunto sostanzialmente il ruolo di architetto del movimento calcistico nazionale, affrontando una sfida culturale e logistica senza precedenti. Sì perché nel 2023, quando Owers è arrivato sul posto, la situazione era chiara: il calcio non esisteva, a differenza di altri sport come il basket. Invece di ignorare questa realtà Owers ha scelto di sfruttarla strategicamente: ”Mi sono subito reso conto di un aspetto: il modo migliore per far crescere chi si avvicinava a uno sport nuovo, o i ragazzi che se la cavavano bene in “strada", era legato al futsal. I campi da basket sono ovunque a Majuro e l'idea è stata quella di giocare 5 contro 5 e usare i principi del basket per insegnare gli elementi tattici del futsal, sviluppando al contempo la tecnica dei giocatori lungo il percorso. Ad oggi abbiamo sessioni di allenamento settimanali sper bambini e adulti, lezioni nelle scuole e un processo di reclutamento per giocatori marshallesi in tutto il mondo, alcuni dei quali hanno giocato nelle nostre partite la scorsa estate, mentre altri giocheranno nelle selezioni maschili e femminili la prossima estate per rappresentare le Isole Marshall”.

La sfida per il riconoscimento internazionale passa dall'Arkansas
Agosto del 2025 resterà infatti indelebile nella storia dell’arcipelago oceanico. A Springdale, in quell’Arkansas simbolo della diaspora, si è disputata infatti la Outrigger Challenge Cup con protagoniste le Nazionali delle Isole Vergini Americane e di Turks and Caicos, la locale formazione dell’Ozark United FC e, per la prima volta nella storia, la selezione delle Isole Marshall. Il 14 agosto scorso si è così tenuta la prima partita della storia, chiusa con una sconfitta per 4-0 contro le Isole Vergini Americane, seguita due giorni dopo da un più che onorevole k.o per 3-2 contro Turks and Caicos, in un match impreziosito dal primo gol della storia della Nazionale firmato da Josiah Blanton. Ma cosa manca allora alle Isole Marshall per essere riconosciute a livello internazionale? “A essere sinceri non molto!”, spiega con una punta di rammarico Owers. “Soddisfiamo tutti i requisiti pubblicati dalla OFC per diventare un membro affiliato e la maggior parte per diventare un membro effettivo. Il nostro punto critico riguarda purtroppo un unico aspetto fuori dal nostro controllo: un volo diretto dalle Isole Marshall verso un Paese membro effettivo della OFC. Abbiamo voli diretti verso Kiribati (che è un membro affiliato), ma manca la connessione diretta con un membro effettivo, nonostante per alcune nazioni un volo con scalo non sia un problema. Tuttavia, abbiamo un'ottima opportunità con la AFC (Asian Football Confederation), grazie ai buoni collegamenti con l'Asia orientale da Majuro, oltre ai legami culturali e al fatto che la AFC sia più favorevole e disponibile a lavorare con noi per farci diventare un membro, rispetto alla OFC”. Tra i requisiti soddisfatti, ad esempio, vi è sul piano infrastrutturale il Majuro Track and Field Stadium, un impianto multiuso da 2000 posti che funge persino da diga per proteggere la zona più popolata della capitale, già in passato duramente colpita dalle inondazioni.

Uno sguardo al futuro
Nonostante l'assenza di un campionato (ma la Federazione punta a lanciare quanto prima la Marshall Islands Soccer League, la prima competizione per club del paese), a Majuro si tengono due volte l’anno tornei di futsal, nell’atollo di Kwajalein è attivo un torneo di calcio a 9 e la Nazionale ha già fatto parlare di sé. Il percorso di crescita prosegue, come si evince dal sito ufficiale della Federazione (www.rmi.soccer). Quali sono i prossimi passi per il futuro? La macchina organizzativa non si ferma e una delle priorità immediate resta la sostenibilità economica: “Al momento si tratta principalmente di andare avanti con la raccolta fondi. Speriamo di giocare le nostre prime partite internazionali in casa la prossima estate, nella capitale Majuro, ma, non ricevendo alcun finanziamento, spetta a noi trovarli tramite donazioni, sponsorizzazioni o con la vendita delle maglie”. Una sfida non indifferente, ma gli ultimi passi compiuti lasciano ben sperare. Il percorso intrapreso dalle Isole Marshall ribadisce con vigore una verità: il calcio possiede ancora, a qualunque latitudine e longitudine, la straordinaria forza di unire le persone e trasformare un sogno in un'identità comune.

Articoli correlati

Immagine news 1
Il Pallone d'Oro è lo specchio del calcio italiano e della nostra Nazionale
Immagine news 2
Inter, è ancora rimonta all'ultimo respiro. Questo Thuram è nel prime
Immagine news 3
Chivu: "Non dobbiamo mai accontentarci mai. Lavelli? Lasciamolo lavorare in pace"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
10:41 Calcio estero
"Me lo mangio", ma alla fine è Cucurella a zittire Yamal. La stella del Barça a bocca asciutta
Immagine news 2
10:11 Calcio esteroTMW
TMWMbappé stratosferico, 100 gol con il Real: dietro solo a Ronaldo per velocità. È da Pallone d'Oro?
Immagine news 3
09:45 Calcio estero
Barcellona-Real Madrid, tutte le polemiche e i casi arbitrali sotto la lente d'ingrandimento
Immagine news 4
09:32 Calcio estero
Mbappé tranchant dopo il Clasico vinto: "Chi dice che non c'è qualità al Real è un bugiardo"
Immagine news 5
09:10 Calcio estero
Barcellona giù, è Mourinho show: "Il VAR si è addormentato. Nessuna domanda su Lunin"
Immagine news 6
08:56 Calcio estero
Mourinho style: Mbappé gol, scatta l'esultanza provocatoria per il 2-1 sul Barcellona
Immagine news 7
08:42 Calcio estero
Barcellona ko col Real, troppi infortuni. Flick: "Bisognerà chiamare i giovani dalla Masia"
Immagine news 8
08:30 Calcio esteroTMW
TMWL’ultima nazione al mondo senza una squadra di calcio… fino a oggi: la storia delle Isole Marshall
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Kolo Muani e Woltemade non segnano: su chi può puntare a gennaio
Immagine top news n.1 All'Inter manca un altro rigore, errore clamoroso all'Olimpico: arbitri, com'è andato il weekend
Immagine top news n.2 Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergvall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine top news n.3 Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine top news n.4 I 30 candidati al Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Rodri e Dembelé?
Immagine top news n.5 Com'è andato l'esordio in Serie A del baby gigante del Milan, Sankhoun Diawara
Immagine top news n.6 Inter, è ancora rimonta all'ultimo respiro. Questo Thuram è nel prime
Immagine top news n.7 Juve, vittoria a metà: il secondo tempo resta un campanello d’allarme
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, il rinnovo di Zambo Anguissa si allontana. Chiede 24 milioni in totale
Immagine box news Serie A Boniek: "Juve senza campioni. Ma non la critico: già mi hanno già tolto la stella..."
Immagine box news Serie A Venezia pronto a intervenire a gennaio, ma nessuna rivoluzione stile-Como
Immagine box news Serie A Matteo Materazzi e la SLA: "Non programmi: vivi e sorridi. Un anno per la terapia sperimentale"
Immagine box news Serie A Varela è un obiettivo del Napoli per gennaio? Venerdì osservatore al Grande Torino
Immagine box news Serie A Boniek: “VAR? Meno interviene, meglio è. Il Pallone d’Oro lo darei a Messi”
Serie B
Immagine box news Serie B Colui che odia cucinare... ma dovrà ora friggere gli avversari. Il Catanzaro ha scelto l'antidivo Mignani
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: come canta il Gallo! Belotti è già sul secondo gradino del podio
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Catanzaro, Mignani prende il posto di Gorgone
Immagine box news Serie B Il punto sulla Serie B: Palermo vola, Mantova insegue, Modena e Ascoli prove di forza
Immagine box news Serie B Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Serie C
Immagine box news Serie C Dall'esonero nel giorno del suo compleanno al possibile ritorno: il Giugliano sonda Capuano
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, 4ª giornata: Roma da sola al comando, in due sono ad inseguire
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro