Cherubini compatta il Parma in attesa dei primi punti di Gila: poi un gennaio da protagonista

Alberto Gilardino non si tocca: questo dirà domani l'ad del Parma Federico Cherubini in conferenza stampa, sicuramente andando a sottolineare i passi in avanti della squadra in queste prime tre gare della nuova gestione, nelle quali peraltro il Parma ha incontro due capoliste (Inter e Lazio) e Torino. Proprio la gara casalinga e la sconfitta rovinosa nel risultato, 0-3, è il grosso neo della nuova gestione e il ricordo che fa più male a tifosi e dirigenti, con Krause che era peraltro allo stadio ad assistere alla disfatta.

Difficile ipotizzare nuovi ribaltoni fino alla sosta

Mercoledì contro l'Udinese Gilardino si gioca tanto, ma sembra comunque difficile ipotizzare un nuovo ribaltone in panchina con la sfida all'Atalanta quattro giorni dopo e il derby contro il Bologna la settimana successiva. Discorso molto diverso se tutte queste opportunità venissero mancate, con due settimane di sosta davanti e la concreta possibilità di chiudere il 2026 ultimo in classifica.

A gennaio Parma spesso protagonista, sarà così anche quest'anno

Ribadiamo il concetto già messo per iscritto precedentemente: a gennaio, mese di mercato, il Parma è sempre stato protagonista, e non c'è motivo di pensare che il prossimo possa fare eccezione, specie in una situazione di classifica disperata. L'anno passato arrivò il già citato Strefezza, fondamentale nel finale di stagione, quello prima Ondrejka, stesso percorso, e così via. A Gilardino non resta che lavorare su quello che ha, in attesa di avere forze fresche da buttare nella mischia: ma per averle, servirà uno scossone in grado di fargli guadagnare la fiducia necessaria a vivere gennaio ancora seduta sulla panchina ducale.