Milan, Jashari esalta Modric: "Avere un campione come Luka accanto dà sicurezza"

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari commenta ai microfoni di TeleLombardia la vittoria ottenuta in casa dell'Udinese

Hai giocato per la prima volta insieme a Modric a centrocampo dal 1'...

"Sì, è vero, è stata la prima volta che abbiamo giocato insieme dal primo minuto. Per me è un onore immenso: avere un campione come Luka accanto ti dà una sicurezza e una tranquillità incredibili. Si fa sempre notare per come legge i tempi di gioco e per la qualità che mette in ogni singolo pallone; ci siamo trovati alla grande e spero che questa intesa possa ripetersi anche in futuro".

Inizia una settimana molto importante da terzi in classifica.

"Per quanto riguarda la classifica, siamo contenti di quello che stiamo facendo in campionato, ma la stagione è ancora lunghissima. Ora ci aspetta una settimana densa e fondamentale: prima c'è il Bologna, una squadra ostica e organizzata, e poi penseremo al derby. Le affrontiamo entrambe con la massima concentrazione, con la consapevolezza della nostra forza e con la voglia di continuare a vincere".