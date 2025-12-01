Juventus, Spalletti: "Yildiz può fare anche il 9. David e Openda possono giocare insieme"

La conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese è stato il momento giusto per fare il punto sull'attacco della Juventus, per il tecnico Luciano Spalletti. Partendo dall'infortunio di Vlahovic, l'allenatore di Certaldo ha così parlato degli altri giocatori del reparto offensivo:

Yildiz può giocare da 9 e fare il terminale offensivo?

"Sì, può giocare da terminale offensivo. Come è successo in precedenza e come fanno altre squadre, giocatori con questa qualità se li avvicini al pollaio diventa più facile trovarsi nelle condizioni di tirare in porta, perché buttano via meno roba. Sull'esterno ha più spazio per puntare l'uomo, questa è una sacrosanta verità, c'è più margine per avere spazi col suo caracollare con la palla. Poi però quando hanno palla gli altri, il terzino che allunga lo costringe a venire indietro, a fare la fase difensiva. Un centrale invece difficilmente va fino all'area avversaria. Questo per dire che esterno utilizza più corsa ed energia per la fase difensiva, quindi per me se lo si sfrutta solo per cercare spazi e creare occasioni ci si guadagna".

David e Openda possono sfruttare l'occasione per conquistarsi spazio?

"Spero di sì… Spero che anche loro possano sfruttare l'occasione da cogliere. Sono due calciatori differenti, quindi possono giocare insieme. Quando sai giocare a calcio, puoi farne giocare insieme anche 7-8 con caratteristiche simili tanto la palla la tengono loro. Gli attaccanti però hanno caratteristiche differenti, quindi possono giocare insieme. Sono due calciatori che si abbinano e si accostano bene, poi serve capire anche se nell'arco dei 90 minuti serve avere uno dei due a disposizione per avere forze fresche. Faremo le cose in modo corretto".