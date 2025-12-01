Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buffon: "Italia? Ci sono segnali di risveglio. Donnarumma sta facendo cose straordinarie"

Buffon: "Italia? Ci sono segnali di risveglio. Donnarumma sta facendo cose straordinarie"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 19:08Serie A
Niccolò Righi

Gigi Buffon – capo delegazione della nazionale italiana – è intervenuto oggi a Radio Sportiva, nel giorno della festa per i 15 anni della nostra emittente.

Non avremmo mai pensato che un giorno avresti davvero smesso di giocare. "Anche io credevo a questa favola di non poter mai smettere di giocare. Poi devo dire che vita è stata più forte e determinata di me" sorride Buffon.

I playoff mondiali con l'Italia. "Diciamo che al di là delle gare di novembre, va fatto un discorso più generale. Abbiamo dato dei segnali di risveglio, buoni. Poi abbiamo finito male nell'ultima partita, ma col risultato. Per 75 minuti, fino a quando siamo stati sull'1-1 con la Norvegia, ho visto una nazionale che ci fa ben sperare".

Dal mondiale vinto ai playoff mondiali mancati nel 2017. "Ho vissuto il meglio e una parte del peggio. E' anche giusto. Ho fatto un lasso talmente lungo di vita sportiva. Era abbastanza normale poter vivere questi passaggi. Come in tutte le cose, la ripartenza corrisponde a un momento più basso o uno più basso come il 2018 che poi ci ha permesso di vincere l'europeo nel 2021 grazie al merito di Mancini e dei ragazzi. Poi c'è stata un'altra eliminazione, e speriamo che insomma si possa ripartire per l'ennesima volta. E che magari questo percorso gratificante di risultati possa durare più a lungo" le parole di Buffon a Sportiva.

Il gruppo azzurro e il ct Gattuso, lo spirito d'identità azzurra. "Chi deve parlare è chi è a nostro contatto e non fa il mio lavoro. Parlarne bene sembra voler trarne un beneficio dalle scelte che si sono fatte. Mantenendo una certa equidistanza secondo me le premesse per raccogliere risultati confortanti ci sono. La certezza non c'è mai. Ma come in tutte le cose se non dovessero i risultati che speriamo, abbiamo la serenità di dire che abbiamo fatto le cose nella maniera giusta".

Donnarumma è il nostro unico vero fuoriclasse in questa nazionale? "Secondo me Gigio sta facendo qualcosa di straordinario, giusto rimarcarlo. Ma penso che individualmente come nazionale abbiamo profili di livello molto alto, che si stanno ritagliando spazi importantissimi in squadre di prim'ordine mondiale. Dobbiamo essere noi a metterli nella condizione di farli ragionare come gruppo. Loro hanno del buono dentro, bisogna trovare il grimaldello per farglielo esprimere con continuità per sempre".

La vicinanza del campionato e della Lega di A sui temi della nazionale. "Un plauso alle società, si stanno mostrando sensibili alle esigenze non solo della nazionale ma di tutto il calcio italiano. Stiamo cercando di capire se c'è il modo di vederci in una finestra di due giorni tra febbraio e marzo, anche se non si possono spostare le gare di campionato. Però la disponibilità da parte loro c'è, è totale. Ci ha fatto tanto piacere. Perchè asciugarsi le lacrime con la camicia solo quando le cose vanno male, e non c'è modo di andarle fare meglio, è troppo facile".

La ripartenza di Spalletti alla Juventus. "La bravura di una società e di una dirigenza è valutare lo spessore e le capacità di un allenatore a prescindere dai risultati immediati che ti può dare. Alla Juve c'è sempre l'imperativo di vincere. Ma visto che sono parecchi anni che questo non accade, il focus deve essere mettere la squadra nelle condizioni di poter vincere".

La lotta scudetto incerta. "Penso sia bellissimo, un campionato così entusiasmante. Tante squadre sono pronte a fare lo sgambetto alle grandi in qualsiasi momento. Sto parlando del Como in primis. C'è da riconoscere un grandissimo lavoro di Fabregas e la lungimiranza del progetto di una società. E poi altre realtà. Per me il Bologna non è una sorpresa, sta facendo qualcosa di straordinario ma secondo me è un qualcosa che ha nelle proprie corde. Che ha dimostrato di poter fare anche negli ultimi due anni. Con questo allenatore il Bologna può essere ambizioso".

Ti aspettavi, quel giorno dell'esordio a Parma in A 30 anni fa contro il Milan, di diventare Gigi Buffon? "Se ti dicessi di no, sarei bugiardo. Me l'aspettavo e pensavo anche di fare meglio. Poi c'è il riscontro della realtà e alla fine la realtà mi ha insegnato che devo essere contento di quello che ho fatto. E' difficile dare continuità a una carriera per 29 anni a quel livello. Qualche rimpianto? No, ho fatto tutto quello che volevo fare. Comprese le scelte. Non ho recriminazioni. Il campo ha detto che i verdetti erano quelli giusti".

L'esordio in nazionale nel 1997, spareggio playoff mondiale in Russia sotto la neve a Mosca. Cosa dirai agli azzurri di oggi ricordando quel giorno? "In tutta sincerità è stata l'unica partita che non avrei voluto giocare, non per l'importanza della partita ma per le condizioni climatiche e ambientali. Quindi non posso andare lì e dire ai ragazzi che vorrei che non la giocassero".

Il ct dell'under 21 Baldini ha detto oggi a Sportiva che "l'Italia non deve, ma vuole andare ai Mondiali". "Certo. E' sicuramente il nostro pensiero, la nostra convinzione. Non può essere altrimenti. Se ci fasciamo la testa quattro mesi prima, sembriamo quasi dei menagrami. Io direi di cambiare almeno le prerogative rispetto ai precedenti play off. Andare là col giusto rispetto degli avversari ai playoff, ma sapendo che noi siamo sempre noi. E quindi facciamo paura".

Il rilancio di Zaniolo all'Udinese e i segnali del campionato per le convocazioni azzurre. "I segnali arrivano, li vogliamo e li vuole il mister. Come ha detto il mister, la nazionale è aperta a chi se lo merita. E il ct non ha preclusioni".

Articoli correlati
Buffon docente per un giorno a Coverciano durante il corso per i nuovi Direttori... Buffon docente per un giorno a Coverciano durante il corso per i nuovi Direttori Sportivi
Buffon: "Spalletti il migliore possibile per la Juve. Ma con il mercato sarebbe stato... Buffon: "Spalletti il migliore possibile per la Juve. Ma con il mercato sarebbe stato più incisivo"
Buffon difende la Nazionale: "Mi sono vergognato dei fischi al 55'. Non erano meritati"... Buffon difende la Nazionale: "Mi sono vergognato dei fischi al 55'. Non erano meritati"
Altre notizie Serie A
Napoli, De Laurentiis: "Italiano grande allenatore. Sta facendo un bel percorso,... Napoli, De Laurentiis: "Italiano grande allenatore. Sta facendo un bel percorso, lo stimo"
Cremonese, Giacchetta: "Serve ritrovare continuità. Vardy? Esempio di umiltà e professionalità"... Cremonese, Giacchetta: "Serve ritrovare continuità. Vardy? Esempio di umiltà e professionalità"
Bologna, Di Vaio: "Domínguez recuperato, con Immobile serve pazienza" Bologna, Di Vaio: "Domínguez recuperato, con Immobile serve pazienza"
Simonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio. Milan-Como a Perth,... TMWSimonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio. Milan-Como a Perth, siamo in attesa"
De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che... TMWDe Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
De Siervo: "La Serie A è un campionato strepitoso! Open VAR trasmissione unica al... TMWDe Siervo: "La Serie A è un campionato strepitoso! Open VAR trasmissione unica al mondo"
Bologna, Casale: "Classifica bellissima, dobbiamo stare aggrappati alle zone alte"... Bologna, Casale: "Classifica bellissima, dobbiamo stare aggrappati alle zone alte"
Cremonese, Pezzella: "Serenità e spensieratezza, il mix giusto nel nostro gruppo"... Cremonese, Pezzella: "Serenità e spensieratezza, il mix giusto nel nostro gruppo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
5 Lazio, non solo Insigne: Sarri ha chiesto anche un 10 e prende quota lo scambio Noslin-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Immagine top news n.1 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.2 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
Immagine top news n.4 La Juve perde Vlahovic, ora servono le "faccettine di c..." di David e Openda
Immagine top news n.5 Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Immagine top news n.6 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.7 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Kean: "Abbiamo fiducia in Vanoli. Le parole di Dzeko? Servono sempre, per noi è un esempio"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, De Laurentiis: "Italiano grande allenatore. Sta facendo un bel percorso, lo stimo"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giacchetta: "Serve ritrovare continuità. Vardy? Esempio di umiltà e professionalità"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Di Vaio: "Domínguez recuperato, con Immobile serve pazienza"
Immagine news Serie A n.5 Simonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio. Milan-Como a Perth, siamo in attesa"
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, ultras a confronto con Bellomo e Partipilo: chiesta maggior senso di responsabilità
Immagine news Serie B n.2 Bedin: "La B ha permesso a Esposito di maturare. Cerchiamo di dare spazio al talento"
Immagine news Serie B n.3 Monza, lesione muscolare per Colpani. Il fantasista rientrerà in campo nel 2026
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria subito in campo dopo il ko con lo Spezia: lavoro differenziato per Çuni
Immagine news Serie B n.5 Mantova, sirene iberiche per il terzino Radaelli. Ci pensa il Deportivo La Coruna
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, idea greca per il centrocampo: piace Papadopoulos dell'Atalanta U23
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cerignola in ripresa, quarto successo di fila. Maiuri: "Da giochisti diventati risultatisti"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, il ds Chiricallo rinnova fino al 2028: "Felice di continuare questo percorso"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo in vista dei recuperi: 4 giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Ternana ko in casa col Guidonia, Pettinari: "Testa al derby ma non carichiamolo troppo"
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, ecco l'ex Rimini D'Alesio: l'allenatore ha firmato fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.2 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…