Atalanta, Zappacosta: "Trasformata la delusione del Bayern in rabbia agonistica"

Al termine della sfida di San Siro tra l'Inter e l'Atalanta pareggiata per 1-1 sul finale dalla Dea, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club orobico il terzino Davide Zappacosta. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta di avere una carattere. Dopo il ko contro il Bayern Monaco eravamo molto amareggiati, sapevamo di affrontare una squadra forte ma nessuno si aspettava un risultato del genere. Però siamo stati molto bravi a trasformare tutta quella delusione e quella energia negativa in rabbia agonistica e voglia di far risultato e penso che oggi la squadra abbia fatto la partita".

Non era facile visto che anche l'Inter veniva dalla delusione nel derby.

"Non era facile perché anche loro avevano voglia di rivalsa dopo il derby perso. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà preparando bene la partita con Mister Palladino, cercando di toglierli profondità nelle transizioni. Credo che sia stata una bella partita, molto combattuta".

Poi l'importante è crederci sempre e lo avete fatto.

"Certo, quella è la prima cosa. Cerchiamo sempre di non abbatterci e di lottare. E' un pregio di questo gruppo composto da ragazzi per bene che danno sempre il massimo. Questo è un punto di partenza che non deve mai mancare".