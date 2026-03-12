La Juventus ritrova (finalmente) Dusan Vlahovic. Può essere l'asso nel manica di Spalletti

La Juventus ritrova (finalmente) Dusan Vlahovic. Nella seduta di allenamento di ieri, infatti, il centravanti serbo ha lavorato aggregato con il gruppo allenato da Spalletti, dopo i problemi legati all'infortunio agli adduttori rimediato a fine novembre 2025. Per provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, dunque, la Juventus nelle 10 partite di Serie A che rimangono da qui al termine della stagione avrà un'arma in più.

Da quando è un giocatore dei bianconeri, quindi da gennaio 2022, il casse 2000 ha messo insieme 162 presenze in gare ufficiali, condite da 64 gol segnati. In questa stagione, tra Serie A e Champions League, 17 apparizioni e 6 gol in 874 minuti, di media quindi uno ogni 146. Numeri che fanno impressione, soprattutto se paragonati ad esempio a chi in questi mesi è stato chiamato a sostituirlo, ovvero David.

Nel corso della sessione di allenamento di ieri della Juventus, tra l'altro, si è rivisto anche un altro attaccante che sta cercando ormai da tanto tempo di rientrare dall'infortunio, il polacco Arkadiusz Milik.