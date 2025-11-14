Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
La Ternana Women comunica di essersi costituita formalmente in giudizio nel procedimento avviato presso il TAR dell’Umbria contro il ricorso presentato in merito alle recenti decisioni amministrative che riguardano direttamente il futuro del progetto Stadio/clinica e di conseguenza quelli di un’intera città.
La decisione di intervenire nel processo non rappresenta soltanto un atto dovuto per la tutela della nostra società sportiva, ma una scelta precisa e responsabile dettata dalla consapevolezza che in questa vicenda sono coinvolti interessi fondamentali per la città di Terni e per i suoi abitanti con una perdita di opportunità economica produttiva, non solo per la città ma anche per la Ternana Calcio.
Per questo motivo riteniamo indispensabile difendere con determinazione la nostra posizione e contrastare qualsiasi tentativo volto a ostacolare o compromettere un percorso costruito con impegno, trasparenza e soprattutto, LEGITTIMITÀ.
Confidiamo che il Tribunale riconosca la solidità delle nostre ragioni e auspichiamo che venga ristabilita al più presto chiarezza, nell’interesse non solo della società, ma dell’intera comunità ternana, che merita rispetto, stabilità e una prospettiva territoriale libera da inutili conflittualità politiche.
Per queste ragioni, visto l’inappropriato ricorso al TAR della Regione e della sua Giunta, tuteleremo fino in fondo la nostra identità e gli interessi della città di Terni
