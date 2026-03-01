Liverani sulla C: "Niente ripescaggi per chi fallisce e in pochi anni arrivi al numero giusto"

In vista della sfida contro il Campobasso, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa: "È una partita complicata. Hanno cambiato assetto, dal 4-3-3 al 3-5-2, inserendo giocatori esperti come Gazzi e Salines e portando Bifulco più vicino alla porta. Sono compatti, solidi, hanno i nostri stessi punti. Sarà molto equilibrata e si giocherà sugli episodi e sulle disattenzioni. Quando domini nella metà campo avversaria è normale lasciare spazi. Tutto dipende dall’equilibrio e dalla percezione del pericolo. Se cali di attenzione sulle preventive diventa un grande rischio.

Credo molto nei miei ragazzi: sono loro l’ago della bilancia. Stiamo bene, ma questo può anche portare un’esaltazione pericolosa. È uno scontro diretto, va affrontato con rispetto. Ogni partita è un esame per migliorarci e domenica è un esame difficile che vogliamo superare a pieni voti. Dobbiamo essere orgogliosi. Non è stata una stagione libera da problemi extracampo, ma non ci siamo mai pianti addosso.

Abbiamo lavorato sempre con il ‘noi’, mai con l’‘io’. Se oggi parliamo di quarto posto è merito di questo gruppo. Il futuro della Serie C? Ridurre le squadre è semplice: niente ripescaggi per chi fallisce e in pochi anni arrivi al numero giusto. È la soluzione più immediata. La sfida? Sarà una gara equilibrata. Se vinci fai il massimo e hai solo vantaggi. Ma non sarà facile".