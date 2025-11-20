"Resto qualche anno negli USA, poi torno": Messi fa sperare i tifosi del Barcellona

"Ovviamente, tornerò a Barcellona. Sarò allo stadio come qualsiasi altro tifoso, seguendo la squadra, il club, sarò solo un altro tifoso. Per ora, probabilmente starò qui ancora per qualche anno, ma torneremo a Barcellona perché, come ho sempre detto, è il mio posto, la mia casa. Ci manca molto, quindi torneremo": così il fuoriclasse argentino, Leo Messi, ha parlato al quotidiano Sport dopo aver ricevuto il premio "Giocatore più amato nella storia del Barça".

Parole che possono essere interpretate in vario modo: evidente il riferimento alla sua famiglia ed all'intenzione di tornare a vivere nella città che ama. Chissà però che non possa essere anche un messaggio per la dirigenza blaugrana, a far capire che ci possa essere un ultimo passaggio in carriera nella squadra che non avrebbe mai voluto lasciare.

"Era passato molto tempo dall'ultima volta che sono stato a Barcellona, da quando sono stato allo stadio. Ho dovuto lasciare senza tifosi a causa della pandemia, quindi è stato atipico", ha aggiunto, spiegando che gli sarebbe piaciuto rimanere "tutta la carriera lì, in Europa". Un annuncio di vita, più che sportivo, almeno per il momento. A meno che il il club non colga la palla al balzo per preparare il terreno ad un futuro ritorno anche sul campo, prima del suo ritiro dal calcio.