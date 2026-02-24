Inter, Barella: "Il Bodo ha meritato di passare il turno, sono stati più bravi di noi"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del playoff di ritorno di Champions League perso 2-1 in casa contro il Bodo/Glimt: "Oggi non ci hanno messo in grande difficoltà, abbiamo preso gol su un errore individuale ma può succedere. La cosa più difficile era sbloccarla e non ci siamo riusciti. Il Bodo ha vinto le due partite, quindi il loro passaggio del turno è stato meritato".

Si poteva fare di più?

"Certo, la delusione c'è perché la nostra voglia è quella di lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, ma sono stati più bravi loro. Con un punto in più saremmo passati e ci saremmo risparmiati questo playoff ma questa è la Champions League".

Lo scudetto può salvare la stagione?

"Il pensiero era arrivare in fondo su tutti i fronti, quest'anno siamo a +10 e siamo usciti col Bodo che ha fatto due grandi partite. L'obiettivo ora è lo scudetto, ma già da inizio anno".