Capello: "Inter troppo lenta. Mancano i dribbling, Dimarco mai cercato"

“Un’Inter troppo lenta, in tutte le giocate”. Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, commenta così l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League a opera del Bodo/Glimt: “Non c’è stato nessuno in grado di dribblare l’avversario, sono mancati nell’uno contro uno e ci sono stati pochi cambi di campo. Nel primo tempo hanno giocato molto sulla destra, io pensavo che Dimarco potesse essere l’uomo in più, ma non è mai stato servito.

È una cosa che ha penalizzato l’Inter, poi ha avuto occasioni ma sempre su calcio d’angolo. Non ha giocato con la velocità necessaria per battere una squadra attenta come il Bodo. Quando è entrato Sucic, che dribbla e ha velocità, qualcosa è cambiata, ma un po’ tardi”.