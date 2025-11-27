Mike Maignan, in scadenza a giugno. Rinnovo non impossibile, ma molto difficile

Mike Maignan nel derby è stato sicuramente il man of the match. Due parate fondamentali più il volo sul rigore di Calhanoglu, ingarbugliato con la posizione decisamente differente rispetto a quanto sarebbe d'uopo, cioè al centro della porta. Il turco ha preferito incrociare pensando di potere arrivare molto vicino al palo, ma il balzo del portiere francese ha cambiato la prospettiva. Non era una parata facile, lo è sembrata, con la bravura di non perdere la freddezza di rialzarsi e buttare il pallone in corner.

Maignan è in scadenza a giugno e può essere il primo dei portieri che farebbe partire il domino. L'Inter si è interessata negli scorsi mesi, perché Giuseppe Marotta tiene sempre in considerazione i parametri zero. La Juventus ci ha fatto un pensierino, ma dipenderà molto da Di Gregorio. Quello che è certo è che il capitano rossonero vorrebbe (almeno) 5 milioni di euro a stagione, uno stipendio da top. E non è detto che basti, soprattutto in club dove il tetto stipendi è sensibilmente più alto.

In estate c'era il Chelsea che, come l'Atletico Madrid nel caso di Theo Hernandez, ha cercato di prendere per il collo i rossoneri. Ma sarebbe costato probabilmente di più puntare su un altro portiere che non averlo per un altro anno a 2,8 milioni. Poi, da giugno prossimo, si vedrà.