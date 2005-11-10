Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, gli 11 consigliati per l'8ª giornata

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:00Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
23.10.2026 08:00Fantacalcio
Fonti preferite
Gli 11 consigliati da schierare per la settima giornata al fantacalcio. Modulo 3-4-3
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera l'anticipo della 8ª giornata tra Torino e Monza che aprirà la giornata al fantacalcio.

Modulo 3-4-3

Mandas (Lazio-Parma) : miglior portiere per media voto (6.50) e miglior portiere per imbattibilità (4 clean sheet)

Carlos Augusto (Inter-Fiorentina): sta vivendo la sua migliore stagione da quando è all'Inter con 2 gol e 2 assist con una fantamedia di 8.40

Ramon (Como-Sassuolo): solo un'insufficienza in stagione con 1 gol all'attivo e una fantamedia del 6.72

Bremer (Lecce-Juventus): inizio di stagione tra alti e bassi come rendimento ma già 2 gol in 7 presenze. Dopo la partita horror contro la Lazio vorrà ritornare ai suoi standard.

Rabiot (Udinese-Milan): è il primo per numero di gol tra i centrocampisti (4) e primo per gli assist (3). 3 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite.

McTominay (Napoli-Roma): non è ancora al top della condizione, deve ancora trovare il primo bonus in campionato ma contro la Roma si schiera.

Vlasic (Torino-Monza): ancora a secco di bonus in campionato, lo stesso Abate si aspetta una partita da top contro i brianzoli.

Calò (Atalanta-Frosinone): 2 gol e 2 assist, icona al fantacalcio. Fiducia e schieratelo.

Malen (Napoli-Roma): 6 gol in 6 gare, assente per squalifica la scorsa giornata, non segna dalla 4ª giornata. Il Napoli in difesa concede e l'attaccante olandese va inserito tra i vostri titolari senza alcun dubbio.

Kolo Muani (Lecce-Juventus): la squadra bianconera è in crisi e Spalletti si aggrappa alla sua punta centrale per i 3 punti nella trasferta in Salento.

Varela (Torino-Monza): ha la stessa media gol di Malen, arriva dalla doppietta contro il Cagliari. Sta bene, come terzo slot completa il vostro attacco.

Articoli correlati

Immagine news 1
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Immagine news 2
Fantacalcio, 4 scommesse per l'8ª giornata
Immagine news 3
Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 8ª giornata

Altre notizie Fantacalcio

Oggi
Immagine news 1
08:20 Fantacalcio
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Immagine news 2
08:10 Fantacalcio
Fantacalcio, 4 scommesse per l'8ª giornata
Immagine news 3
08:00 Fantacalcio
Fantacalcio, gli 11 consigliati per l'8ª giornata
Ieri
Immagine news 4
08:00 Fantacalcio
Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 8ª giornata
mercoledì 21 ottobre
Immagine news 5
08:00 Fantacalcio
Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata
martedì 20 ottobre
Immagine news 6
08:15 Fantacalcio
Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
lunedì 19 ottobre
Immagine news 7
08:00 Fantacalcio
Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
venerdì 16 ottobre
Immagine news 8
08:20 Fantacalcio
Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Dalla dirigenza allo spogliatoio: la Juventus è con Spalletti. La vittoria non è arrivata (per l'ennesimo errore arbitrale) ma la reazione sì. A gennaio però servirà almeno un centravanti. Milan e Atalanta, giovedì nero: Sarri, serve una svolta
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli-Roma è già una partita di mercato: Allegri pensa a tre rinforzi, Gasperini ne aspetta due
Immagine top news n.1 Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida
Immagine top news n.2 Udinese, futuro di Runjaic e non solo. Riflettori anche sul mercato: Binks e Basic nel mirino
Immagine top news n.3 Milan troppo brutto per essere vero. Follia Maignan e la strada Europa League è in salita
Immagine top news n.4 La dirigenza conferma Spalletti, la Juventus continua a faticare: col Rennes finisce 2-2
Immagine top news n.5 Arokodare rompe il muro nerazzurro dopo 86 minuti: Atalanta ko, ma Sarri non fa drammi
Immagine top news n.6 Bournemouth-Milan 3-0, le pagelle: Maignan, follia da 3. Amorim sbaglia tutte le mosse
Immagine top news n.7 Ajax-Atalanta 2-0, le pagelle: Arokodare dà una lezione a Obric. Ridateci il vero CDK
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.2 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.4 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mutti: "Il Como è spensierato, può essere scheggia impazzita in Champions"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news Serie A n.3 Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"
Serie A
Immagine box news Serie A Di Gregorio, perfetta anche la seconda. Ma c'è già un'idea per riportarlo in Italia
Immagine box news Serie A I soldi del Como sono solo spesi bene? La società è solida e non cambia (quasi) mai
Immagine box news Serie A Atalanta ko, Sarri: "Un passo in avanti, non ne usciamo distrutti moralmente"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Parliamo sempre del modo britannico di intendere il calcio ma su Maignan..."
Immagine box news Serie A Hojlund creato da Gasp, Malen ciò che servirebbe a Max. Napoli-Roma sfida fra bomber diversi
Immagine box news Serie A Genoa, buone notizie per De Rossi: Meichtry in gruppo, da valutare Colombo e Ehizibue
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: si parte oggi con Empoli-Vicenza, e c'è l'esordio di D'Angelo. La guida completa
Immagine box news Serie B Serie B, Empoli-Vicenza: al Castellani sfida tra squadre a caccia di continuità
Immagine box news Serie B Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, rinnovo fino al 2030 per Matteo Guidi: il centrocampista prolunga con i bianconeri
Immagine box news Serie B Modena, Bianco: "La Carrarese ormai è alle spalle, non vediamo l'ora di affrontare il Cesena"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Non siamo più ultimi, ma comunque ai playout: a Cremona per i 3 punti"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: fari su Union Brescia-Cittadella, a Pescara rischia Buscè. La guida completa
Immagine box news Serie C Lo storico marchio torna al Catania. Il Sindaco: "Rilancio speculativo per sabotare nostra iniziativa"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli: "Non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo è riportare il club in B"
Immagine box news Serie C Campobasso, Rizzetta annuncia: "Abbiamo già deciso di prendere due tesserati in più"
Immagine box news Serie C Perugia, Diana e le ambizioni stagionali: "Mi aspetto una posizione buona nei playoff"
Immagine box news Serie C Savoia-Cosenza, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Cosenza
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
23 ottobre 2003, l'Udinese batte due a zero il Tottenham di Luka Modric e Gareth Bale
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni