Fantacalcio, gli 11 consigliati per l'8ª giornata

Stasera l'anticipo della 8ª giornata tra Torino e Monza che aprirà la giornata al fantacalcio.

Modulo 3-4-3

Mandas (Lazio-Parma) : miglior portiere per media voto (6.50) e miglior portiere per imbattibilità (4 clean sheet)

Carlos Augusto (Inter-Fiorentina): sta vivendo la sua migliore stagione da quando è all'Inter con 2 gol e 2 assist con una fantamedia di 8.40

Ramon (Como-Sassuolo): solo un'insufficienza in stagione con 1 gol all'attivo e una fantamedia del 6.72

Bremer (Lecce-Juventus): inizio di stagione tra alti e bassi come rendimento ma già 2 gol in 7 presenze. Dopo la partita horror contro la Lazio vorrà ritornare ai suoi standard.

Rabiot (Udinese-Milan): è il primo per numero di gol tra i centrocampisti (4) e primo per gli assist (3). 3 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite.

McTominay (Napoli-Roma): non è ancora al top della condizione, deve ancora trovare il primo bonus in campionato ma contro la Roma si schiera.

Vlasic (Torino-Monza): ancora a secco di bonus in campionato, lo stesso Abate si aspetta una partita da top contro i brianzoli.

Calò (Atalanta-Frosinone): 2 gol e 2 assist, icona al fantacalcio. Fiducia e schieratelo.

Malen (Napoli-Roma): 6 gol in 6 gare, assente per squalifica la scorsa giornata, non segna dalla 4ª giornata. Il Napoli in difesa concede e l'attaccante olandese va inserito tra i vostri titolari senza alcun dubbio.

Kolo Muani (Lecce-Juventus): la squadra bianconera è in crisi e Spalletti si aggrappa alla sua punta centrale per i 3 punti nella trasferta in Salento.

Varela (Torino-Monza): ha la stessa media gol di Malen, arriva dalla doppietta contro il Cagliari. Sta bene, come terzo slot completa il vostro attacco.